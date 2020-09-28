2020/09/28 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة:" سواء أصبح الملوك فلاسفة أو ملوكًا فلاسفة، فمن الصعب توقع ذلك، ولا ينبغي أن يكون كذلك، لأن امتلاك القوة يفسد حتمًا الحكم الحر للعقل."هذا النقش الساخر، الذي قرأه المرء على علامة صاحب فندق هولندي حيث رُسمت مقبرة، هل ينطبق على البشر بشكل عام، أو على الملوك على وجه الخصوص، الذين لا يشبعون دائمًا بالحرب، أم على الفلاسفة فقط؟ من ينغمس في هذا الحلم الجميل؟ هذا ما هو غير ضروري للنظر فيه.



لك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).