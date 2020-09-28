المسرح المموه بالكورونا - مصطفى محمد غريب

2020/09/28 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب يمتدُ المسرح في ذهن الجمهور وتحت الأضواءْ، اطْلالة لون الحنطة في البستان وسنابل ترقص من قحطٍ في أنباء مصابيح القاعةتكتظ القاعة بالأنفاس الألوانافواه القلق المتناهي ظهرتْ من صمت اللحظاتالمخرج يهمس في اذني ـــ دَوْزنْ، الوقت رهين السلطات!انت تمثل بالضدّ من السلطةوالفاتنة الممشوقة في الليل الحالك،ستمثل دور المخبرة السكرانة لا تتعرى فيها الفخذينسنركز في النوع ال ......





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