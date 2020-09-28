“بشرى سارة” للموظفين بشأن رواتب شهر ايلول الجاري… “المشكلة فنية لاغير”!

2020/09/28 | 20:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابة، اليوم الاثنين، أن رواتب الموظفين ستوزع بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي، إنه “لا توجد لوزارة المالية أي مشكلة في الرواتب”، لافتا إلى “وجود إشكال فني حصل بسبب التغيير الجديد في البنك المركزي”.

وأكد السعداوي، أن “رواتب الموظفين ستوزع بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري”، مشيرا الى أنه “بخصوص موضوع القروض والموازنة المتبقية من موازنة عام ٢٠٢٠، وصلت الموازنة عصرا الى رئاسة مجلس النواب وأعادتها الحكومة صباحا دون معرفة الأسباب، وإنها لم تصل الى اللجنة المالية النيابية”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة المالية، التزامها بالعمل على تأمين رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها “تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

خلال يومين ..

من جانبه أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاثنين، أن رواتب المتقاعدين سيتم إطلاقها خلال اليومين المقبلين وهو ماتم إعلامنا به، فيما أشار إلى وجود عجز يقدر بــ20% في رواتب الموظفين.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريحات صحفية، إن “رواتب المتقاعدين سيتم إطلاقها خلال اليومين اما رواتب الموظفين وهو ماتم إعلامنا به بأن هناك عجزا 20 % من المبالغ الكلية لدى وزارة المالية”.

وأضاف أن “وزارة المالية وعدت بحل الموضوع اما عن طريق إقرار الموازنة واما عن طريق الديون من بعض المصارف الحكومية أو البنك المركزي”.

وأشار الجبوري إلى أن “مسألة تاخر صرف رواتب الموظفين أمر غير صحيح باي شكل من الأشكال لانها خط احمر”، مؤكدا أنه “سيتم معالجة الأمر”.

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