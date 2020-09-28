المالية النيابية : تامين رواتب الموظفين سيتم خلال اليومين المقبلين

2020/09/28 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية انه سيتم تامين رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين.وقال رئيس اللجنة احمد الجبوري بتصريح متلفز ان : هناك خطوات لوزارة المالية لتامين الرواتب والتي نامل ان تتم خلال اليومين المقبلين./انتهى3

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