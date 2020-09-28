وزير الخارجيّة: الحُكُومة تولي أهمّية بالغة لمُواطنينا النازحين لتهيئة الظروف من أجل عودة سالمة إلى مناطقهم

2020/09/28 | 20:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد وزير الخارجية فؤاد حسين ان الحكومة تولي أهمّية بالغة لمُواطنينا النازحين لتهيئة الظروف من أجل عودة سالمة إلى مناطقهم؛ ولتخفيف تداعيات الإرهاب على الضحايا.وقال الوزير في كلمة في الاجتماع الوزاريّ الثاني لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه أنّ "العراق من أكثر الدول التي عانت من الإرهاب، ولاسيّما مع موجة النزوح الكبيرة التي حدثت في أزمة تنظيم داعش الإرهابي في ٢٠١٤.واكد وزيرالخارجية , التزام العراق بمبادئ وقِيَم هذه المجموعة، مُعرباً عن استعداده للمُضِيِّ قُدُماً في مشاريع التعاون المُشترَكة على المُستوى الدوليّ لإعلاء أصوات الضحايا، ولتمكينهم من أجل مستقبل أفضل ".ودعا المُجتمَع الدوليّ، ودول الإقليم لبذل جهد أكبر للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أنّ هذه الجُهُود يجب أن تعمل على تمكين ضحايا الإرهاب من أجل مستقبل أفضل, مُبدِياً تطلع العراق للمُشارَكة في المؤتمر العالميّ الأوّل لضحايا الإرهاب الذي من يُزمَع عقده في حزيران ٢٠٢١./انتهى2

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