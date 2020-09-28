قتلى وجرحى جراء سقوط صاروخ قرب مطار بغداد الدولي

2020/09/28 | 20:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل شخصين واصابة خمسة اخرين حصيلة سقوط صاروخ على منزل قرب مطار بغداد الدولي بالعراق....

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