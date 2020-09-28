اللجنة المالية تعلن موعد صرف رواتب الموظفين

2020/09/28 | 20:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت اللجنة المالية النيابة، الإثنين، أن رواتب الموظفين ستوزع بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي في تصريح، 28 أيلول/سبتمبر، إن "وزارة المالية لا تواجه أية مشكلة تتعلق برواتب الموظفين، وما حصل هو إشكال فني بسبب التغيير الجديد في البنك المركزي".

وأكد السعداوي، أن "رواتب الموظفين ستوزع بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري"، مبينًا أن "موازنة 2020 وصلت عصرًا إلى رئاسة مجلس النواب وأستعادتها الحكومة صباحًا دون معرفة الأسباب، ولم تصل إلى اللجنة المالية في مجلس النواب".

وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عدم وجود أي خلل فني أو تقني في أنظمة البنك المركزي من شأنه عرقلة صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، محملة وزارة المالية مسؤولية التأخير لغاية الآن.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح، إن من "الأصح أن توضح وزارة المالية سبب التأخير الحاصل في رواتب الموظفين والمتقاعدين، ولا سيما أن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي أقره مجلس النواب في الشهر السادس من العام الحالي وفر غطاء ماليًا للرواتب".

وأعلن البنك المركزي العراقي، مؤخرًا، استعداده لتسلم إشعارات صرف رواتب المتقاعدين والموظفين لشهر أيلول/سبتمبر من حساب وزارة المالية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة المالية، التزامها بالعمل على تأمين رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها "تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

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