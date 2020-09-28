التجارة: تنسيق عالٍ مع الصناعة لدعم المنتج الوطني

2020/09/28 | 20:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- آمنة السلامي

أكدت وزارة التجارة ،اليوم الاثنين، قرب توقيع عقد مع وزارة الصناعة لتجهيز مفردات البطاقة التموينية بـ2000 طن من مادة زيت البنت.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة تدعم بشكل كبير عملية تجهيز البطاقة التموينية من خلال منتجات الشركة العامة للمنتجات الغذائية"، مشيراً إلى "حصول اتفاق مع الشركة وسيتم قريباً توقيع عقد لتجهيز (2000) طن من مادة زيت البنت لحساب البطاقة التموينية".

وأضاف، أن "هناك تنسيقا عالي المستوى بين وزارتي التجارة والصناعة من أجل دعم المنتج الوطني"، لافتاً إلى "وجود مخاطبات رسمية مع وزارة الصناعة والشركة العامة للمنتجات الغذائية لإنتاج ألفي طن من مادة زيت البنت، وأن الوزارة أعربت عن جاهزيتها لتسويقها".

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