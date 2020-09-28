بوادر انتصار ميسي.. برشلونة يبدأ اتخاذ اجراءات ضد خصوم لاعبه التاريخي

2020/09/28 | 20:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن نادي برشلونة ، الإثنين ، أنه سيبدأ على الفور، باتخاذ إجراءات سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، على خلفية أزمته الأخيرة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان ميسي أرسل فاكسا إلى إدارة ناديه، في وقت سابق من الصيف الحالي، أخبرهم خلاله، أنه سيرحل مجانا باستغلال البند الذي يسمح له بفسخ العقد من طرف واحد، لكن النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، أبلغه أن البند انتهت صلاحيته تماما، في حزيران الماضي، لذا لن يتمكن اللاعب من الرحيل سوى بكسر قيمة الشرط الجزائي، التي تقدر بـ700 مليون يورو.

وبعد أن اشتعلت أزمة ميسي مع بارتوميو، بدأ عدد كبير من أعضاء برشلونة، جمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس، في حملة قادها المرشح الرئاسي فيكتور فونت.

وبالفعل نجحت الحملة في الوصول إلى أهدافها، بجمع 20 ألف توقيع، أكثر من المطلوب وفق لائحة النادي الداخلية، بـ4 آلاف توقيع، لذا علق برشلونة في بيان رسمي على الأمر.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي، أنه:" سيبدأ فحص التوقيعات، غدا الثلاثاء، على أن تستمر فترة فرز الأصوات لمدة 10 أيام عمل، وحال تم استيفاء الشروط، سيتم الإعلان عن قبول طلب سحب الثقة".

وبحسب اللائحة، يعني قبول سحب الثقة، إعادة التصويت على بقاء بارتوميو من عدمه بين أعضاء مجلس إدارة برشلونة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، سيتم رفض الطلب.

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