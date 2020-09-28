100 الف دولار.. مجموع ما انفقه درجال على قضيته في محكمة “كاس”

2020/09/28 | 20:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف مصدر رياضي مطلع، ان وزير الشباب والرياضة الحالي عدنان درجال دفع مبلغاً قدره 100 الف دولار في قضيته بمحكمة النزاعات الدولية “كاس”.

وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “قائمة المصاريف التي ارفقها محامي عدنان درجال مع رسالته لمحكمة كاس، تثبت ان ما انفقه عدنان درجال كان 100 الف دولار”.

واوضح ان “درجال دفع 45 الف دولار اجور محكمة كاس، و 10 الاف دولار احور المحاماة و45 الف دولار اجور الفنادق وتذاكر السفر”.

يذكر ان القضية لم تحسم حتى اللحظة بين درجال واتحاد الكرة.



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