بمبادرة أوروبية.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن يبحث التصعيد في ناغورنو قره باغ

2020/09/28 | 20:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، اجتماعا طارئا مغلقا يناقش فيه التطورات في ناغورنو قره باغ، التي تشهد منذ نهاية الأسبوع الفائت معارك دامية، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية فرانس برس، الاثنين.

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