مصر.. هاني رمزي يحسم جدل ترشحه في انتخابات مجلس النواب

2020/09/28 | 20:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]حسم الفنان المصري، هاني رمزي، الجدل المثار، اليوم الاثنين، بشأن ترشحه في انتخابات مجلس النواب، بعدما أظهرت الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات المجلس بنظام القوائم وجود اسمه.

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