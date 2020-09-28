طلاق 20 امراة بسبب انتماء ازواجهن للارهاب في ديالى

2020/09/28 | 20:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

كشف الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاثنين، عن طلاق اكثر من 20 امراة بسبب انتماء ازواجهن للتنظيمات الارهابية.

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العوائل تدرك خطورة بقاء ارتباط بناتها بازواج مرتبطين بالارهاب خاصة وان المجتمع ينبذ هكذا انتماء نظرا لافعالهم الاجرامية وسفكهم للكثير من دماء الابرياء في السنوات الماضية”.

واضاف،ان” اكثر من 20 امراة حصلن على طلاق من ازواجهن الهاربين من وجه العدالة بتهمة الارهاب خلال الاشهر الماضية مؤكدا بان اغلبهن لم يكن يعرفن بانتماء ازواجهن في البدء لكن الصورة توضحت لعوائلهن التي سارعت الى انهاء هذا الارتباط حرصة على سمعتها امام بقية شرائح المجتمع”.

واشار الى ان” المجتمع بدء يدرك اكثر من قبل خطورة الارهاب والتطرف لذا بدات هناك طلاق وايضا اعلان البراءة من اقارب منتمين للجماعات الارهابية وهذا مؤشر ايجابي لسحب البساط من تلك التنظيمات التي كانت تحاول ايجاد ملاذات اجتماعية لها في المناطق المحررة اوغيرها بهدف الاختباء”.

وينتشر الحشد الشعبي في 13 قاطع ضمن حدود ديالى وهو يمثل قوة فعالة ومحورية في مواجهة الالارهاب.



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