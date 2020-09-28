الصحة العراقية: المواطنون في الأحياء الشعبية يتجولون بحرية ويقيمون الحفلات دون رقابة

2020/09/28 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت وزارة الصحة، ان بديل حظر التجوال هو وعي المواطنين والتزامهم بالشروط الوقائية.

واكد مسؤول في وزارة الصحة ان المواطنين في الأحياء الشعبية يتجولون بحرية ويقيمون الحفلات دون رقابة أو محاسبة، مبينا ان حظر التجوال طبق في العراق فقط عند إعلانه في بداية أزمة فيروس كورونا، واوضح المسؤول، ان رفع حظر التجوال جاء بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

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