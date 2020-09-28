استشهاد واصابة سبعة مدنيين جراء سقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد

2020/09/28 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد وأصيب سبعة مدنيين جراء سقوط صاروخي كاتيوشا قرب مطار بغداد.

وأكدت مصادر امنية ان الصاروخين سقطا على أحد المنازل في منطقة الرضوانية ببغداد وأسفرا عن استشهاد خمسة واصابة اثنين من افراد العائلة، مبينة ان إطلاق الصاروخين كان من حي الجهاد.

وأظهرت صور للتغيير اثار الدمار الذي لحق بالمنزل والضحايا اثناء استخراجهم من تحت الأنقاض…وأضافت المصادر ان الهجوم بالكاتيوشا هو الأول من نوعه بعد تحذيرات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للسياسيين العراقيين من التهاون في حماية البعثات الدبلوماسية.

في حين دعا مراقبون تكثيف الجهد الاستخباري والأمني لكشف استهداف البعثات الدبلوماسية.

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