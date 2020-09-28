الكاظمي: الحكومة تواجه تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار

2020/09/28 | 20:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الحكومة العراقية تواجه اليوم تحديا خطيرا يتمثل بالسلاح المنفلت الذي يهدد الأمن والاستقرار.

واكد الكاظمي خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني والوفد المرافق لهأن الأجهزة الأمنية تعمل بقوة لفرض القانون وحماية المواطنين، وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون.

وبيّن الكاظمي أن عصابات داعش الإرهابية ما زالت تشكل تهديدا حقيقيا في العراق من خلال خلاياها النائمة، مؤكدا أن القوات الأمنية تواصل عملياتها العسكرية والاستخبارية في ملاحقتها.

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