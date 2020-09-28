هل النظام الأسدي دولة ؟ 1 - على جدار ثورتنا المغدورة رقم : 301 - جريس الهامس

2020/09/28 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس هل النظام الأسدي دولة -1 - على جدار الثورة السورية رقم : 301 النظام األأسدي الذي إغتصب السلطة من الشعب من غاصبين سابقين بالإنقلاب العسكري والدبابة والمدفع من إنقلاب الثامن من آذار _ إلى 23شباط 66 نظام الطفولة اليسارية الوطنية-إلى الإنقلاب الأسدي العميل في 16 ت2 1970 ...كانت في رأيي حصيلة خيانة المحرفين الخروشوفيين والعسكر مبادئ ثورة أوكتوبر وحركات التحرر الوطني في العالم بعد المؤتمر العشرين ......





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