2020/09/28 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، اليوم الاثنين، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تشكيل اللجنة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الزيادي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكاظمي ابلغهم بموافقته على تشكيل اللجنة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من قبل أعضاء من الحكومة الاتحادية ولجنة الامن والدفاع النيابية”.

واضاف الزيادي، انه “حتى هذه اللحظة لم تصل قائمة باسماء اعضاء اللجنة الا ان الكاظمي ابلغهم بقرب تشكيلها وبأسرع وقت”.





وكشف الزيادي في وقت سابق، عن عزم تحالفه عقد اجتماع لجمع تواقيع لمتابعة تشكيل لجنة التحقيق الخاصة باستهداف البعثات الدبلوماسية التي دعا لها الصدر في تغريدة له للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الكاظمي وافق على تشكيل اللجنة التي دعا لها الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الكاظمي وافق على تشكيل اللجنة التي دعا لها الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).