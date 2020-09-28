مقرب من الصدر: العراق امانة نحتاج لصونها من خطر الذين (باعوه بثمن بخس)

2020/09/28 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، من تسويف قضية تشكيل لجنة للكشف عن الجهات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية، محذرا من تسويف الامر.

وقال صالح محمد العراقي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، “لا زلنا بإنتظار الاعلان عن تشكيل اللجنة وبعدها الاعلان عن نتائج التحقيق“، محذرا “إياكم والتسويف فالعراق امانة نحتاج لصونها من خطر الذين (باعوه بثمن بخس دراهم معدودات وكانوا فيه من الزاهدين).

واضاف العراقي، “لكن للعراق اخوة ليسوا كإخوة يوسف، بل حب الوطن يجمعهم والحكمة والعقل والسلام هدفهم“.

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