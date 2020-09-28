2020/09/28 | 20:57 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلديات ذي قار ترفد كربلاء بـ13 الية لدعم الجهد الخدمي بمناسبة زيارة الاربعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/28 | 20:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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