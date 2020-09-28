أصحاب شركات السياحة يطالبون بإنصافهم

2020/09/28 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

تظاهر عدد من أصحاب الشركات السياحية في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد، بالتزامن مع اليوم العالمي للسياحة للمطالبة بإنصافهم.

وقال مدير إحدى الشركات، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قطاع السياحة هو المتضرر الوحيد بالبلد، ولاسيما مع تفشي فيروس كورونا الذي أوقف العمل بنسبة 100%"، مبيناً أن "الشركات تعاني من ارتفاع بدلات الإيجار، وأن مدة الإغلاق الطويلة قد أثرت كثيراً على هذه الشركات التي توظف عشرات المستفيدين".

وطالب صاحب الشركة، "برفع الرسوم والضرائب لسنة 2019، كوننا متضررين، والسياحة الخارجية ضعيفة جدا الآن لوجود تخوف من صدور قرارات مفاجأة وجديدة".

فيما قال مدير علاقات إحدى شركات السياحة: إن "المكاتب في شارع السعدون وسط بغداد مغلقة، وأغلب المطارات والسياحة توقفت بسبب كورونا"، مضيفاً أن "أكثر الشركات لا تمتلك أموالا لدفع بدل الإيجارات".

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