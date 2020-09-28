2020/09/28 | 21:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور كمبش.. الوقف السني يكرم الموظفين المحالين الى التقاعد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور كمبش.. الوقف السني يكرم الموظفين المحالين الى التقاعد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).