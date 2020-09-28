تركيا تعلن ارسال عناصر من داعش إلى العراق

2020/09/28 | 21:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قررت السلطات التركية، الأثنين، ترحيل 5 عراقيين من المنتمين لتنظيم داعش عقب انتهاء إجراءات التحقيق معهم.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم، (28 أيلول 2020)، إن "النيابة العامة في ولاية صامصون شمالي تركيا، قررت ترحيل خمسة عراقيين أوقفتهم السلطات في وقت سابق، خلال عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت، أن "قوات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن صامصون أوقفت 15 مشتبها بصلتهم بالتنظيم، إثر عملية أمنية نفذتها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري".

وعقب انتهاء الأمن التركي من إجراءات التحقيق مع الموقوفين، قررت النيابة العامة ترحيلهم، فيما يتواصل التحقيق مع باقي المشبوهين.

وكانت النيابة العامة في صامصون قد رحلت في وقت سابق ستة عراقيين آخرين بين الموقوفين.

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