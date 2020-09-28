نائبة توجه طلباً للكاظمي: يجب ’اقتلاع’ جذور الفساد في هيئة الاستثمار

2020/09/28 | 21:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت النائبة هدى سجاد، الاثنين، رئيس الوزراء الى "اقتلاع" جذور الفساد في هيئة الاستثمار وتشخيص الفاسدين لفتح ابواب اخرى للموارد غير النفطية.



وقالت سجاد في تدوينة تابعها "ناس"، (28 ايلول 2020)، " ندعو رئيس الوزراء⁦‪‬⁩ لتعضيد إيراداته غير النفطية من خلال فتح ابواب الاستثمار، ‏واقتلاع جذور الفساد في هيئة الاستثمار التي أصبحت لا وطنية بسبب ممارسات المتنفذين بها".

وأضافت "وفي الوقت ذاته اشد على يد لجنة مكافحة الفساد في تشخيص الفاسدين وإحالتهم للمحاكم، ‏ادعو رئيسة هيئة الاستثمار ان تكون جادة في اعادة النظر بالمرافق الادارية والتي تعتبر صمام الامان للمستثمرين".

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