2020/09/28 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد متحدث باسم الخارجية الأميركية، الاثنين، على أن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع التهديدات الموجهة لرجالنا ونسائنا الذين يخدمون في الخارج ولن نتردد في اتخاذ أي إجراء نراه ضروريا للحفاظ على سلامة أفرادنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: سنتخذ أي إجراء نراه ضروريا للحفاظ على سلامة أفرادنا في الخارج) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: سنتخذ أي إجراء نراه ضروريا للحفاظ على سلامة أفرادنا في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).