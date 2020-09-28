مئات يشاركون في مسيرة بوسط رام الله إحياء للذكرى العشرين لانتفاضة الأقصى

2020/09/28 | 21:04 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - شارك مئات الفلسطينيين يوم الاثنين في مسيرة بوسط مدينة رام الله في الضفة الغربية دعت إليها قوى وطنية وإسلامية إحياء للذكرى العشرين لانتفاضة ”الأقصى“.ورفع المشاركون في المسيرة‭‭‭ ‬‬‬ومنهم أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لافتة ضخمة تدعو إلى تشكيل ”جبهة مقاومة شعبية عربية ضد التطبيع والإستسلام“.وندد المشاركون باتفاقيتي التطبيع اللتين أبرمتهما الإماراات والبحرين مع إسرائيل مؤخرا تحت رعاية الولايات المتحدة.ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية ولافتات تقول ”الأقصى يناديكم“ و“عالقدس رايحين شهداء بالملايين“ و“أسرانا عنوان كرامتنا“ و“يسقط الإحتلال والحرية لفلسطين“ كما رددوا هتافات منها ”إحنا شعب الجبارين إحنا شعب الانتفاضات“ و“اضرب بالحجر المقدس انتفاضة التحرير“.وتشير إحصائيات فلسطينية رسمية إلى أن حوالي 4200 فلسطيني قتلوا خلال ”انتفاضة الأقصى“ التي امتدت بين عامي 2000 و2005 كما تشير مصادر إسرائيلية إلى مقتل حوالي 1000 إسرائيلي خلال نفس الفترة.تغطية صحفية علي صوافطة للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز

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