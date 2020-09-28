المنافذ الحدودية تدعو الى تفعيل دور الجهات الأمنية والرقابية لمنع دخول المواد خلافٱ للروزنامة الزراعية

2020/09/28 | 21:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الاثنين، الى اتخاذ الإجراءات وتكاتف الجهود الأمنية والرقابية لمنع دخول المواد المشمولة بالمنع الاستيرادي والالتزام بالروزنامة الزراعية.

وقال بيان للهيئة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الوائلي شارك في الاجتماع الخاص بدعم المنتج المحلي والسيطرة على المواد الغذائية المستوردة والذي عقد برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي وبمشاركة وكلاء وزارتي الزراعة والتجارة وعدد من القادة الأمنيين في بغداد والمحافظات”.

واكد الوائلي خلال الاجتماع، على “أهمية اتخاذ الإجراءات وتكاتف الجهود الأمنية والرقابية لمنع دخول المواد المشمولة بالمنع الاستيرادي والالتزام بالروزنامة الزراعية التي تحدد مدى الاكتفاء الذاتي المحلي للمواد الغذائية والزراعية، والعمل بالتوجيهات الحكومية الداعمة للمنتج المحلي، ووضع الخطط الكفيلة واللازمة لمنع دخولها في كافة المنافذ الحدودية ومن ضمنها منافذ الإقليم”.

وطالب الوائلي، قيادة قوات حرس الحدود بمتابعة عمليات التهريب من خلال المعابر غير الرسمية، وان يكون هنالك عمل تكاملي وتنسيق مشترك بين جهاز الأمن الوطني ووكالة الاستخبارات/ مديرية الجريمة الاقتصادية ومديرية الرقابة الغذائية التابعة لوزارة الزراعة لمراقبة حركة المواد الغذائية في الأسواق المحلية والسيطرات الامنية في بغداد والمحافظات وضبط المواد المخالفة والمثبتة بمنع استيرادها وفقا للروزنامة الزراعية”.

وخلص الاجتماع، الى جملة من التوصيات والمقررات والتي سترفع إلى مكتب رئيس الوزراء للمصادقة عليها والعمل بموجبها من قبل الجهات المعنية.

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