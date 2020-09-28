تركيا ترحل عراقيين يشتبه بانتمائهم لداعش

2020/09/28 | 21:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التركية ترحيل مجموعة جديدة من العراقيين المرتبطين بتنظيم داعش ضمن مجموعة أكبر منهم اعتقلوا قبل أيام.

ونقلت وكالة انباء الاناضول التركية يوم الاثنين، ان "النيابة العامة في ولاية صامصون شمالي تركيا، قررت ترحيل خمسة عراقيين أوقفتهم السلطات في وقت سابق، خلال عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت أن "قوات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن صامصون أوقفت 15 مشتبها بصلتهم بالتنظيم، إثر عملية أمنية نفذتها في الحادي والعشرين من الشهر الجاري".

وعقب انتهاء الأمن التركي من إجراءات التحقيق مع الموقوفين، قررت النيابة العامة ترحيلهم، فيما يتواصل التحقيق مع باقي المشبوهين.

وكانت النيابة العامة في صامصون قد رحلت في وقت سابق ستة عراقيين آخرين بين الموقوفين.

PUKmedia / وكالات ‌

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