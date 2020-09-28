‎‏23.2 مليار ريال أرباح المصارف المحلية والأجنبية في السعودية خلال 8 أشهر.. تراجع بنحو 31.5 بالمئة

2020/09/28 | 21:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تراجعت أرباح البنوك العاملة في المملكة “سعودية وأجنبية” بنحو 31.5 في المائة، بما يعادل 10.7 مليار ريال خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، لتبلغ 23.2 مليار ريال، مقابل 33.91 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لـ11 بنكا وطنيا، إضافة إلى فروع لـ14 بنكا أجنبيا مرخصا للعمل في السعودية، فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج.

ووفقا لتحليل اقتصادية، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، جاء التراجع نتيجة الاثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا عالميا، ما أدى بدوره إلى انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتبعية نظيرتها محليا.

وعلى أساس شهري، تراجعت الارباح في أغسطس بنحو 6.7 في المائة، لتبلغ 4.26 مليار ريال، مقابل 4.57 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

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