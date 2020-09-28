2020/09/28 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمر وندى..مذكرات منى سعيد بيروت- محسن حسين اصدرت زميلتنا منى سعيد كتابها المنتظر بعنوان (جمر وندى – فصول من سيرة ذاتية) ونحن زملاء منى لسنوات طويلة في مجلة الف باء غمرتنا السعادة بصدور كتابها المنتظر.وفكرنا من منا يكتب شيئا عن منى وكتابها فلم نجد افضل من ابنتها الرائعة يمام سامي وهذا ما كتبته: […]

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