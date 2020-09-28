2020/09/28 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جولة تفقدية شملت شركات الحفر وغاز البصرة والجنوب وحقل أرطاوي وزير النفط يوعز بالإسراع في تنفيذ مشاريع إستثمار الغاز المصاحب بغداد – قصي منذر أكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل حرص الوزارة على الاسراع بتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية ، وتحويل الغاز الذي يحرق الى طاقة مفيدة تغطي جزء كبير من احتياجاتنا […]

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