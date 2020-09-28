2020/09/28 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي يصل النجف لتفقد خطة الأربعينية الأعرجي يلتقي في أربيل مسعود البارزاني لبحث التحديات اربيل – فريد حسن النجف – سعدون الجابري التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والتحديات الراهنة وتوحيد المواقف بين المركز والإقليم، وكذلك جهود […]

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