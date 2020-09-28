توقيف شخص كان يهدد بتنفيذ تفجيرات داخل بطرسبورغ في روسيا

2020/09/28 | 21:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

أعلنت أجهزة الأمن الروسية عن توقيف شخص في مدينة بطرسبورغ، كان يزعج الأجهزة الأمنية ببلاغات عن هجمات إرهابية ويؤكد أنه عضو في تنظيم إرهابي.

واكدت هيئة الأمن الفدرالي في بطرسبورغ أن الرجل كان يهدد بممارسة العنف ضد عناصر الأمن “بسبب أدائهم واجباتهم الوظيفية”.

يشار الى أن التهديدات كانت كاذبة لكن الرجل الذي تم حبسه على ذمة التحقيق سيواجه عقوبة جنائية حقيقية.



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