يستمر لمنتصف الشهر المقبل… العراق يشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة الاسبوع الجاري

2020/09/28 | 21:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقع الراصد الجوي ريحان العجمي، الاثنين (28 أيلول 2020)، أن يشهد العراق خلال الاسبوع الجاري امطار متفرقة مع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل تدريجي لغاية منتصف الشهر المقبل.

وقال العجمي في منشور له على الفيسبوك، إن “بعض نماذج الطقس التابعة للاقمار الصناعية ترسم حالة عدم استقرار تتسبب بحالة مطرية على المناطق الجنوبية الشرقية من جنوب العراق البصرة وميسان وشرق وجنوب واسط، وذلك بسبب زيادة الرطوبة النسبية الناتجة من الحمل الحراري في المنطقة الجنوبية مما تعمل على انخفاض في قيم الضغط والتي بدورها تعمل على ارتفاع الرطوبة النسبية الى طبقات الجو العليا التي تحملها التيارات الصاعدة المرافقة للمنخفض الجوي الا ان هذه الحالة تختلف عليها النماذج وتقريبا ينفرد فيها احد الاقمار”.

وتوقع أن “درجات الحرارة تستمر بالارتفاع الى أعلى من المعدل الحالي وتكون في الايام الاربعة المقبلة في المنطقة الشمالية والغربية من 38 الى 43 والمنطقة الوسطى من 39 الى 44 والمنطقة الجنوبية يومي الاثنين والثلاثاء من 41 الى 44 وليومي الاربعاء والخميس من 37 الى 42”.

ولفت الى ان “درجات الحرارة من يوم الجمعة تعود ترتفع لبداية الاربعينات وتستمر لغاية الايام العشرة الاولى من شهر اكتوبر، وتكون الرياح شمالية غربية في عموم مناطق العراق ليوم غد ماعدا المنطقة الشمالية تكون من الشمالية الشرقية الى الشرقية الجنوبية في بعض الاوقات ومن ثم تتحول الرياح من يوم الثلاثاء الى جنوبية شرقية وجنوبية في عموم مناطق البلاد”.

وأضاف، “باستثناء المنطقة الشمالية الغربية والغربية تكون الرياح فيها من شمالية غربية الى غربية وتستمر بهذه الاتجاهات للايام الثلاثاء والاربعاء والخميس ومن ثم تتحول الى شمالية غربية في عموم المناطق ماعدا المنطقة الغربية تكون فيها متقلبة”.

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