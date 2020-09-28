الصدر: هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الامن السلمي للخطر

2020/09/28 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، ان هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الامن السلمي للخطر.

وقال الصدر في تغريدة له تابعته السومرية نيوز، ان "هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الامن السلمي للخطر"، مبينا انه "من هنا انصح الجميع الى تحكيم العقل والشرع وحب الوطن".

واضاف "قبل الاقدام على اي امر يجر البلاد الى الحرب الاهلية او صدام شيعي شيعي او طائفي"، مشيرا الى ان "دم الراقي حرام على العراقي".





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