“تقرير مثير” بشأن كورونا: اكثر من 150 آثراً يتركها على المتعافين تستمر لأشهر

2020/09/28 | 21:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ذكر تقرير صحافي أن متعافين من الإصابة بفيروس «كورونا» أبلغوا أنهم يشعرون على المدى الطويل بظهور أعراض مقلقة بعد مرور أشهر على التعافي.



ومن تلك الأعراض الشعور بتشوش الدماغ والتبول في الفراش وحكة الجلد، وقد تم تجميع قائمة شاملة من الأعراض من قبل أولئك الذين ما زالوا يعانون من آثار تشخيصهم في وقت سابق من العام الجاري.

وأبلغ الأشخاص الذين يعانون من فيروس «كورونا» على المدى الطويل عن ظهور 170 عرضاً مقلقاً – استمر بعضها بعد شهور من شفائهم، حسبما أفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وتأتي تلك الأعراض بعد تجميع نتائج من مجموعة عبر «فيسبوك» باسم «أعراض ما بعد الإصابة بكورونا» لأولئك الذين يعانون من الأعراض بعد فترة طويلة من تفشي الفيروس الأول.

وتم إنشاء المجموعة في مايو (أيار) الماضي، مع اشتراك يصل إلى 200 شخص يومياً.



وانضم أكثر من 3000 عضو من أكثر من 60 دولة إلى المجموعة، وأبلغ المنضمون للمجموعة عن أكثر من 170 عرضاً بعد التعافي.

وقالت لويز، مؤسسة المجموعة: «يبلغ الناس عن الكثير من الأعراض التي يصابون بها – أحصينا 172 عرضا.



لكن الأطباء لا يصدقونهم، يقولون إنهم يختلقونها»، وفقا لما أفادت به الصحيفة البريطانية.



وأبرز تلك الأعراض هي كالتالي:أعراض تخص الجهاز العصبي: مثل نوبات عنيفة، واهتزاز عنيف، والشعور بالاهتزازات داخل الجسم، والارتجاف، وارتعاش الأصابع، وأحاسيس غريبة في الليل مثل الشعور بالخوف، وتشوش الدماغ، والالتباس والنسيان، والشعور بالخدر في أطراف الأصابع.الأعراض الجلدية: تقشر الجلد، والشعور بالحكة، والكدمات، وظهور علامات حمراء تحت الجلد، والجفاف، وظهور كتل غريبة تظهر على الجلد، ودوائر أو كتل تظهر على القدمين.الأعراض على القلب والأوعية الدموية: الشعور بألم ووخز في القلب، وخفقان القلب.التغييرات الحسية: العطش الشديد وفقدان حاسة الشم وفقدان الشهية وفقدان التذوق، وسماع أصوات غريبة بالليل، والشعور بالأضواء الساطعة في العين، وظلال في زاوية العين، والشعور بطنين الأذن.أعراض تخص النساء: اضطراب الدورة الشهرية، وربما انقطاع الطمث.

الأعراض الفسيولوجية: ألم عضلي وآلام أسفل الظهر وألم الكتف وألم الرقبة، وتورم الغدد وتساقط الشعر (للرجال والنساء)، والشعور بتقلصات شديدة.أعراض تخص الجهاز التنفسي: ضيق التنفس وكدمات الرئة والشعور بضيق الصدر، والشعور بضغط على الرئة، والسعال عند الاستلقاء، والسعال، وربما وجود جلطات الدم.أعراض الصحة النفسية: الشعور بالكآبة، والقلق، والإحباط، والعزل، والشعور بالوحدة، والشعور الإحباط، ومشاعر الحزن.مشكلات في الجهاز الهضمي: ضجيج في الأمعاء (فوق المستويات الطبيعية)، والإسهال، وتغير لون البراز، والانتفاخ، والتجشؤ، والزيادة أو النقصان في إنتاج الغازات.اضطرابات النوم: توقف التنفس المرحلي والشعور بالأرق، والنوم المرهق، واضطرابات نفسية عند النوم.أعراض تخص الأمعاء والبول: سلس البول ليلاً أثناء النوم، وسلس البول أثناء النهار أثناء النشاط، وسلس البراز ليلاً أثناء النوم، وسلس البراز أثناء النهار أثناء النشاط، وتقلصات في المعدة.مشاكل في الرأس والفكين: ألم الفك ومشاكل الجيوب الأنفية، وألم في عظام الخد ومنطقة الفك وألم في غدد الرقبة، وألم الغدد النكفية، وألم الغدد بالأذنين، وألم الغدد الموجودة في مؤخرة الرأس وأعلى الرقبة، وتساقط الشعر.أعراض تخص الرؤية: الرؤية الضبابية، والشعور بظلال سوداء في زاوية العين، ورؤية ضبابية مع الشاشات والأضواء الساطعة أنه لا يمكن قراءة الحروف.مشاكل أخرى (مختلطة): التهاب الحلق والتهاب الحنجرة، والصداع، ومشاكل في الحركة أثناء المشي، مشاكل الدورة الدموية وبرودة اليدين، والصداع النصفي، هناك أعراض مثل السكتة الدماغية، والحموضة والشعور بالارتجاع.

وفقدان الذاكرة على المدى القصير، والانهيار العصبي، والتعرق الليلي، والهلوسة، وجفاف في الفم، والشعور بألم في الورك، والشعور بالثقل في الأرجل، والتقيؤ، والاحتقان، وألم في الغدة الدرقية، وتململ الساقين، وتورم الذقن، والتهاب الجروح القديمة، والبلغم، والحساسية للضوء والصوت والحركة.

ومن الأعراض المختلطة أيضا: وخز في الأطراف، وتورم في الجيوب الأنفية، والقشعريرة، وانخفاض درجات حرارة الجسم، وانخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، وضعف نظر القراءة، ونزيف اللثة المفرط، ونزيف المستقيم المفرط، والتهاب المفاصل الروماتويدي، وتورم في الأطراف، وحرقان في الأمعاء أو- وفي منطقة المعدة.

ومن ضمن الأعراض أيضا: الشعور بالدوار، وطعم معدني في الفم، ومشاكل عسر البلع، والشعور بماء على الركبة، وآلام أسفل الظهر، وخدر في الذراعين والرقبة والوجه، والتهاب الشرايين الصدغي، والصداع النصفي، والشعور بالحمى دون حرارة، والحرقان أو الفوار في أجزاء الجسم، والكدمات العشوائية، واحتباس السوائل.

ومن ضمن الأعراض المختلطة: علامات حمراء على الجسم تستمر لساعات، وكدمات تحت الأظافر، وآلام الثدي وتورماته، وسعال الدم، ووجود دم في البول والبراز، وتورم موضعي في القدمين، والشعور بالغثيان، وألم الأذن، ووجع بالأسنان، والشعور بالحكة والحرقان في العين، وانخفاض مستويات الأكسجين، ومشكلات في تركيز الانتباه، والشعور بعدم الاتزان، والضغط خلف العينين، وضعف قبضة الأصابع، والحساسية في الرأس، والتهاب اللثة، ولون أبيض على اللسان، والشعور بالوخز، وتحسس الجلد في اليدين والذراعين.

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