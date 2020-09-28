2020/09/28 | 21:58 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد النائب عن كتلة صادقون حسن سالم لجنة مكافحة الفساد امام اختبار حقيقي في عقد فساد محطة بسماية الكهربائية.وقال سالم في بيان ان : في هذا العقد فساد كبير وسرقة مليارات الدولارات وصرف اموال خلاف الضوابط حيث تم صرف مبلغ 6،3 مليار دولار في عهد وزير الكهرباء السابق ووزير المالية السابق الذي كان له دور كبير في صرف هذه المبالغ وهو خارج صلاحية الوزير وخارج صلاحية رئيس الوزراء السابق اضافة الى صرف مبلغ 250 مليون دولار خارج ضوابط العقود والاستثمار .ودعا سالم لجنة مكافحة الفساد الى محاسبة هؤلاء الفاسدين وايقاف العقد في وقت يعاني فيه العراق من ازمة مالية وجائحة كورونا وعدم الرضوخ الى ضغوط بعض الاحزاب للتستر على هذا الملف الموجود في هيئة النزاهة./انتهى3

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