الصدر : هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض السلم الاهلي للخطر/موسع

2020/09/28 | 21:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف/نينا/ قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ان " هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض السلم الاهلي للخطر .وشدد الصدر في تغريدة له " من هنا انصح الجميع الى تحكيم العقل والشرع وحب الوطن قبل الاقدام على أي أمر يجر البلاد الى الحرب الأهلية او صدام شيعي شيعي او طائفي.واطلق الصدر هاشتاك " العراق امانة في اعناقنا .، وختم التغريدة بقوله" ثم اعلموا ان دم العراقي حرام على العراقي./انتهى.

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