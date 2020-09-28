2020/09/28 | 21:59 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | السيد عمار الحكيم يدعو الى تقديم مطلقي صواريخ الكاتيوشا الى العدالة

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