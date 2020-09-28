عضو بالمالية النيابية يتحدث عن 4 مزايا لتوطين رواتب الموظفين

2020/09/28 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تحدث عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الاثنين 28-9-2020، عن 4 مزايا للاقتصاد الوطني في ملف توطين رواتب الموظفين في البلاد.

وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "إعادة ثقة الناس بالمصارف الرئيسية في البلاد والسعي الى حسم ملف توطين رواتب الموظفين في الوزارات والمؤسسات العراقية سيحقق 4 ايجابيات للاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل الاوضاع المالية الراهنة".

وأضاف كوجر، أن "توطين الرواتب سينهي ملف الموظفين الفضائيين ومتعددي الرواتب في المؤسسات الحكومية، كما يعني مرونة عالية في توفير السيولة في المصارف، لان جزءا كبيرا من الموظفين سيحتفظ بمبالغ كبيرة في المصارف، وسيسحب جزءا من الراتب وبالتالي ستخلق مرونة عالية للحكومة في تسديد نفقاتها دون اي معاناة، إضافة الى معالجة تبييض الاموال بنسبة تصل الى 85%، ناهيك عن دفع الضرائب بشكل مباشر".

وكان المستشار السابق للحكومة العراقية، عبد الحسين الهنين، قد كشف في وقت سابق، بأن الحكومة تواجه "مقاومة شديدة" من قبل وزارات لا تريد توطين رواتب موظفيها، بسبب "الفضائيين" لديها.

وقال الهنين عبر حسابه في فيسبوك، إن "التوطين خطوة إلكترونية لمكافحة الفساد"، مبيناً أن "توطين رواتب الموظفين والعسكريين خطوة مهمة في مكافحة الفساد وقد تبين أن نسبة كبيرة من الفضائيين يتم استلام رواتب بأسمائهم قد كشفتهم هذه الخطوة".

وأضاف: "لذلك نجد مقاومة كبيرة في وزارات مختلفة تبرر رفضها بالأمن والسرية على اسماء منتسبيها"، لافتا إلى أن "إيقاف الهدر والحد من الفساد من خلال التحول لأنظمة الكترونية هو خطوة جوهرية في محاربة الفساد".

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