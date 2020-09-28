2020/09/28 | 22:03 - المصدر: حركة وعي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستنكر حركة وعي الوطنية حادثة سقوط صاروخي( كاتيوشا ) على منزل احدى العوائل الآمنة في منطقة البو شعبان (البو عامر) في قضاء الرضوانية ببغداد، مما ادى الى استشهاد خمسة أشخاص (ثلاثة اطفال وأمرأتين) وجرح طفلين.

في الوقت الذي تدين فيه الحركة استمرار مسلسل الاعتداءات ضد الاهداف المدنية والبعثات الدبلوماسية والمنشآت الحكومية من قبل عصابات الكاتيوشا ومن يمدها بالغطاء السياسي والمالي لغرض تحدي سلطة القانون، فهي تشدد على ضرورة ان تقوم الأجهزة الامنية بواجباتها القانونية من خلال تكثيف جهدها الاستخباري في المرحلة الراهنة للحد من هذه الجرائم التي تروّع المواطنين، وعدم السماح لمرتكبيها بأن يتحركوا بحرية لتحقيق العبث بالأمن الخاص والعام.

وفيما اصبح الكشف عن هوية الجهات التي تقف خلف هذه الهجمات ضرورة ملحة وعاجلة، تجدد الحركة دعوتها للحكومة ببدء مرحلة جدية من التصدي لمثل هذه الممارسات بوصفها افعال توازي جرائم المجاميع الارهابية التي تحاول عرقلة المصالح الوطنية المتعلقة بالاستقرار والسيادة.

حفظ الله العراق والعراقيين

المكتب السياسي لحركة وعي الوطنية

الاثنين 28 -أيلول- 2020

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