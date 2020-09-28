كيف صنع جمال عبدالناصر مساري - حسن مدن

2020/09/28 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن لتأثري بشخصية جمال عبدالناصر حكاية.



ففي مكان ليس ببعيد عن بيتنا في السّهلة، كان يقع مستودع يعود لأحد رجال الأعمال المعروفين في البحرين، وكان أحد المزارعين العمانيين الذين يعمل في مزرعة والدي يبات عند حارس هذا المستودع الذي كان هو الآخر عُمانيّا.



وضمن محتويات هذا المستودع أعداد كثيرة من مجلات مصريّة قديمة تعود للخمسينيّات من القرن العشرين: (آخر ساعة)، (المصوّر)، (روز اليوسف).



أذكر أنّ هذا الم ......





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