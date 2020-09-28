2020/09/28 | 22:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

بعد عدة أشهر من ظهور وباء كورنا، بدأ العلماء يلاحظون أنه في حين أن غالبية المصابين بالفيروس قد تعافوا تماماً، فإن آخرين يستمرون بمعاناتهم من المرض بعد أشهر من الإصابة.فيما يلي مجموعة من المؤشرات التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

صعوبة في البلعيقول الدكتور روبرت كوتلوف من مركز هارون للرئة في بنسلفانيا، إن أول عرض طويل الأمد يعاني منه مرضى كورونا، هو صعوبة البلع، ويرجع ذلك على الأرجح إلى توصيلهم بجهاز التنفس الصناعي.

ضعف جسدي شديدبحسب العلماء فإن، عدداً كبير من مرضى كورونا لا يستعيدون قوتهم بسرعة بعد تعافيهم من المرض، وبدلاً من ذلك يعانون من ضعف جسدي شديد لعدة أشهر متتالية.

التعافي البطيء لوظائف الرئتينمن المعروف بأن فيروس كورونا يهاجم الرئتين، وفي الكثير من الأحيان تستعيد الرئتان وظائفهما بعد وقت قصير من التعافي، إلا أن جزءاً من المرضى تكون استعادة الرئتين لوظائفهما بطيئة جداً، وقد تستغرق عدة أشهر، وهذا يتسبب بصعوبات في التنفس.

القضايا النفسيةيبلغ الكثير من المرضى عن أعراض عصبية، بما في ذلك الارتباك والتغيرات السلوكية، بعد الإصابة بفيروس كورونا، والتي يصاحبها أحياناً الصداع والدوار.

ضيق التنفسيعاني الكثير من المرضى من أشكال خطيرة من العدوى، بما في ذلك الالتهاب الرئوي، وتلف في الرئة، وهذا بدوره يتسبب بضيق في التنفس.

الظلال المستمرة على الصدر بالأشعة السينيةبمجرد إجراء تصوير بالأشعة السينية على مرضى كورونا، تظهر ظلال ثابتة، مما يدل على الضرر الذي لحق بالرئتين جراء فيروس كورونا.

شارك هذا الموضوع:انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Pinterest (فتح في نافذة جديدة)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كورونا طويل الامد”: نوع جديد من الفيروس لايفارق المصابين حتى بعد شفائهم!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كورونا طويل الامد”: نوع جديد من الفيروس لايفارق المصابين حتى بعد شفائهم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).