خبير قانوني: الولايات المتحدة لن توافق على ابتلاع العراق

2020/09/28 | 22:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير القانوني طارق حرب ان القضاء على الخارجين على القانون بيد القائد العام للقوات المسلحة، مستبعدا سحب السفارة الامريكية من العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الامريكيين آخر ما يفكرون به هو سحب سفارتهم من العراق، مشيرا الى انهم لا يريدون تكرار خطأ ارتكبوه في فيتنام حين الانسحاب منها عام 1975 وقامت فيتنام الشمالية بابتلاع فيتنام الجنوبية.

وأضاف حرب انه من غير المعقول تكرار ذلك وان يوافق الامريكيين على ابتلاع العراق، مشيرا الى انه على ما يبدو هناك مخطط آخر للأمريكيين وظروف الانتخابات تدفع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى الوصول لنصر معين مفيد له انتخابيا.

وشدد حرب على ان وضع الامور في نصابها والقضاء على الخارجين على القانون بيد القائد العام للقوات المسلحه رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.

PUKmedia / خاص ‌

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