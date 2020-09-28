المالية النيابية: الحكومة لم تحدد موعدا لصرف الرواتب

2020/09/28 | 22:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في اللجنة المالية النيابية ان الحكومة الاتحادية لم تصرف رواتب الموظفين حتى الآن.

وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان رواتب الموظفين لشهر ايلول الجاري لم تصرف حتى الآن وليس هناك اي موعد محدد لصرفها، مشددا على انه لا جديد في مسألة صرف الرواتب.

وكانت وسائل اعلام نقلت مساء الاثنين عن عضو في مجلس النواب ان الحكومة ستصرف رواتب الموظفين بشكل كامل خلال الاسبوع الجاري.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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