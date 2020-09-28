2020/09/28 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجتماع بين الغزي والزعبي لتنفيذ إتفاقات القمة الثلاثية الأردن سيزوّد العراق بالكهرباء في غضون عامين عمان – رند الهاشمي وقعت حكومتا العراق والاردن إتفاقا تقوم بموجبه المملكة بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية، بعد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين الذي سيستغرق أكثر من عامي.وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنه (بموجب الإتفاق الذي تم بواسطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن سيزوّد العراق بالكهرباء في غضون عامين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن سيزوّد العراق بالكهرباء في غضون عامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).