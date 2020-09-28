2020/09/28 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجتماع الرئاسات يرفض الحرب ضد واشنطن والنجباء تهدّد بأسلحة دقيقة بغداد – الزمان رفضت الرئاسات الثلاث صدور تهديدات من قوى عراقية الى جهات اجنبية ، مؤكدة أن إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية المستندة الى القانون والدستور، وانه ليس من حق أي طرف اعلان حالة الحرب او التصرف […]

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