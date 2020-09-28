مسؤول بعملياته: الحشد الشعبي يعمل تحت خيمة المرجعية واوامر القائد العام

2020/09/28 | 22:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء المقدسة

أكد معاون مدير مديرية العمليات في هيئة الحشد الشعبي ابو عمار الديراوي، الاثنين ان الحشد الشعبي يعمل تحت خيمة المرجعية الدينية ويأتمر بأوامر القائد العام وهناك هجمة من جهات مختلفة لتشويه صورته.

وقال الديراوي في مؤتمر صحفي عقده بكربلاء حول زيارة الاربعين وحضرته /المعلومة/، ان “ الحشد الشعبي يعمل تحت خيمة المرجعية الدينية ويأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وهناك هجمة من جهات مختلفة لتشويه صورته، وان عمليات الحشد الشعبي موجودة في عدد المحافظات لغرض توفير الامن”.

واضاف ان “أوامر التبديل في الآمريات أمر طبيعي ولم يخلق أية مشاكل، فالحشد الشعبي قدم الكثير من التضحيات ولا يزال يقدم عطائه لينعم العراق والعراقيون بالامن والامان”.



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