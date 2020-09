لجنة التراخيص بالهيئة التطبيعية تزور أندية الدوري الممتاز ابتداءً من يوم غد الثلاثاء

2020/09/28 | 22:27 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستباشر لجنة التراخيص في الهيأة التطبيعية القيام بزيارة الاندية التي تلعب في دوري الكرة الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ للاطلاع على اكمالها المتطلبات والمعايير لمنحها الرخص الاسيوية، والبداية ستكون غدا الثلاثاء من نادي القوة الجوية.واكد رئيس اللجنة، الدكتور حسين فلامرز : ستتم زيارة الاندية المشمولة بالرخصة الاسيوية التي اكملت رفع الملفات، حيث ستباشر لجنة التراخيص، ابتداءً

