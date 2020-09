الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة تشيد بصفارة الحكم علي صباح في أبطال آسيا

2020/09/28 | 22:28 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بقدرات الحكم، علي صباح، وذلك بعد تألقه اللافت في مباريات دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية المقامة في قطر بنظام التجمع. وأثنت التطبيعية على تألق الصفارة العراقية في سماء القارة الآسيوية، بعد الإشادات الكبيرة التي تلقاها الحكم علي صباح في الدور ثمن النهائي لمنطقة غرب آسيا بقيادته مباراة النصر

